Delusione e rabbia in casa Lazio dopo il pareggio contro il Padova, arriva l’attacco di Furio Focolari in diretta radio

Parte a rilento l’esperienza alla Lazio di Maurizio Sarri. Nel test amichevole che ha chiuso il ritiro di Auronzo è arrivato soltanto un pareggio per 1 a 1 contro il modesto Padova, formazione di Serie C. La squadra biancoceleste è apparsa troppo lenta e macchinosa nella prima frazione, mentre nel secondo tempo ha mostrato più vivacità pur non convincendo. Inevitabili le critiche dei tifosi, alcuni dei quali hanno espresso rabbia e delusione sui social. Lo stesso tecnico si è detto insoddisfatto della prova fornita.

Lazio, attacco di Focolari in diretta radio

Furio Focolari, noto giornalista e tifoso della Lazio, si è espresso ai microfoni di ‘Radio Radio’. Il suo messaggio a Lotito è stato rivolto anche in ottica mercato: “Hanno sbagliato passaggi di 5 metri. La squadra negli 11 è forte ma gli altri no, non sono proprio di buon livello, non possono giocare in Serie A. O la lazio prende i giocatori o è inutile per Sarri dare certi indicazioni”.