Calciomercato Juventus, UFFICIALE | Pjaca ceduto in prestito al Torino

Ora è ufficiale: la Juventus ha comunicato di aver ceduto a titolo temporaneo Marko Pjaca al Torino per la prossima stagione

Era nell’aria ormai da qualche giorno, come raccontato anche su Calciomercato.it, ma ora è ufficiale: Marko Pjaca passa in prestito al Torino fino al 30 giugno del 2022. La Juventus ha annunciato la cessione a titolo temporaneo del croato con un comunicato ufficiale: primo addio per Massimiliano Allegri. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Dopo il prestito al Genoa, quindi, una nuova esperienza in Serie A per Pjaca. L’esterno croato cercherà di ritagliarsi più spazio e rilanciare la propria carriera dopo annate infelici. La Juventus, nel comunicato ufficiale, gli augura il meglio: “In bocca al lupo Marko!”.