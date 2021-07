Calciomercato Juventus, Caronni: "Domani incontro per Locatelli"

Continua la trattativa tra la Juventus e il Sassuolo per Manuel Locatelli: previsto un nuovo contatto nella giornata di domani

La trattativa per Manuel Locatelli, tra Juventus e Sassuolo, sta assumendo i contorni di una telenovela. Manca, di fatto, l’accordo tra i club: la proposta dei bianconeri prevede un prestito biennale con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, un’operazione in stile Federico Chiesa. Di contro, i biancoverdi vorrebbero eliminare queste condizioni per il verificarsi dell’obbligo, per un affare totale da 40 milioni di euro circa. Le parti stanno continuando a dialogare intensamente, ma le prossime ventiquattro ore potrebbe essere decisive. “La Juventus punta ad un prestito oneroso molto basso, sui 5 milioni di euro, con obbligo solo in caso di Champions League – le parole del giornalista Nicola Gallo a ‘Top Calcio 24’ – In più, non vuole arrivare ai 40 milioni di euro, ma dare al Sassuolo una percentuale sulla futura rivendita”.

Calciomercato Juventus, “domani la fumata bianca”

Sempre sulla stessa emittente, è intervenuto sulla questione Locatelli–Juventus anche il giornalista Matteo Caronni: “Mi risulta che domani ci sarà un nuovo incontro col Sassuolo. Dovrebbe essere quello decisivo, della fumata bianca. In questo modo, Allegri potrà avere Locatelli a disposizione dal 1 agosto prossimo”. Dunque, sono ore importanti e frenetiche per il calciomercato bianconero: attese novità nelle prossime ventiquattro ore.