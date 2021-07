Il futuro di Erling Haaland, su cui c’è anche la Juventus, pare prendere una svolta definitiva per l’estate in corso: arriva l’annuncio

Erling Haaland al centro del calciomercato. La stellina norvegese ha conquistato tutti a suon di gol e prestazioni da vero fuoriclasse, tant’è che diverse grandi compagini europee fanno la fila per accaparrarselo. Sul bomber resta il forte interesse di Chelsea e Juventus, mentre il Real Madrid pare essersi defilato. I ‘Blancos’, infatti, avrebbero dato priorità al colpo Mbappe dal PSG. I campioni d’Europa guidati da Tuchel sono il club che si è mosso più concretamente fino ad ora. Hanno provato ad inserire nell’affare alcune contropartite nell’affare, come Ziyech e Abraham. Ma, per il momento, il tentativo non ha avuto successo e il Borussia Dortmund non scende dalla richiesta monstre di 175 milioni di euro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

I piemontesi, nel frattempo, osservano. La speranza è che il gioiello classe 2000 possa restare un’altra stagione con i gialloneri in Bundesliga. La prossima estate, non a caso, si attiverà la clausola da 75 milioni di euro presente nel contratto del calciatore. A queste cifre, la ‘Vecchia Signora’ potrebbe tentare un vero e proprio assalto, considerando poi che non avrà più il peso dello stipendio di Cristiano Ronaldo. A proposito del futuro di Haaland, arriva un importante annuncio.

Calciomercato, Juventus-Haaland: arriva l’annuncio

Haaland non si muove. A confermarlo il futuro Direttore Sportivo del Dortmund, Sebastian Kehl, in un’intervista concessa alla ‘Bild’: “Sarà un nostro giocatore anche dopo il 31 agosto. Quando abbiamo trattato Malen con Mino Raiola non ho avuto la sensazione che ci saremmo dovuti di nuovo incontrare presto per parlare di Erling“.

Il bomber, quindi, sembra proiettato verso una permanenza in Germania, almeno per un’altra stagione. Una situazione che aumenta le speranze della Juventus.

Emanuele Tavano