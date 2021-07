Cristiano Ronaldo ha ancora un altro anno di contratto con la Juventus. Come noto, lo stipendio netto del portoghese raggiunge i 31 milioni di euro

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

La domanda su Cristiano Ronaldo, “resta o va via?”, si fa ancora anche se col passare dei giorni – e dopo l’arrivo a Torino con tanto di visite mediche e inizio della preparazione – diminuiscono senz’altro le percentuali di un suo addio ai bianconeri. Anche lo stesso CR7 sembra si sia ‘rassegnato’ a restare in bianconero, rispettando di fatto il contratto da 31 milioni di euro netti che scade per l’appunto a giugno 2022.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, conferme su Vlahovic-Tottenham | Paratici prova il doppio colpo

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

I social vanno presi con le pinze, specie in chiave calciomercato, però l’ultimo post Instagram – il primo in sostanza da quando è tornato a Torino – del fuoriclasse portoghese può essere visto proprio in ottica di un sua permanenza alla Juventus. “Felice di tornare al lavoro“, ha scritto CR7 in allegato alla foto che lo ritrae ad allenarsi alla Continassa, a disposizione di quel Massimiliano Allegri che ieri in conferenza stampa ha lanciato ‘messaggi’ importanti (non tutti ‘positivi’) proprio sul classe ’85.