Miralem Pjanic, dopo un anno complicato, è pronto a lasciare il Barcellona. Per farlo è disposto a ridursi l'ingaggio: la prima scelta per il bosniaco – non è un segreto – è la Juventus. I bianconeri con Massimiliano Allegri sarebbero ben disposti a riaccogliere Pjanic ma per farlo serve l'uscita di un calciatore, con l'ingaggio pesante, come Ramsey. E le lungaggini delle operazioni avrebbero fatto stancare il procuratore dell'ex romanista, pronto ad un clamoroso voltafaccia.

Calciomercato Juventus, Laudisa: “Pjanic può finire all’Inter se parte Brozovic”

Bisogna dunque pazientare ma non è escluso che qualcuno ne approfitti. Uno scenario, questo, disegnato da Carlo Laudisa, intervenuto sul canale YouTube di Pellegatti: “Pjanic alla Juve, anche il centrocampista approva questa ipotesi – esordisce il giornalista – Tutto sembra fatto ma i bianconeri per permettersi questo lusso devono far uscire Ramsey e ciò non è detto che accada quindi nei giorni scorsi è accaduto che l’agente ha bussato alle porte dell’Inter. Brozovic è in scadenza e chiede un contratto alla Calhanoglu, per intenderci, e può finire sul mercato e con la sua uscita può puntare su Pjanic”.