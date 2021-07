L’Inter potrebbe cedere Lautaro Martinez pur di trattenere Lukaku: lo scambio che porterebbe il Toro lontano dai nerazzurri

Lukaku non si tocca. Partono da qui le strategie di mercato dell’Inter. Ceduto Hakimi, i nerazzurri non vogliono fare altre cessioni importanti. Facile a darsi, meno a farsi soprattutto se le tentazioni provenienti dal resto di Europa non mancano. Così se il Chelsea continua a vedere l’attaccante belga come una forte alternativa a Haaland, a Milano reputano il bomber ex Manchester United come intoccabile.

Pur di mantenerlo in rosa, Marotta e Ausilio – secondo quanto si legge su ‘donbalon.com’ – sarebbero pronti ad ascoltare eventuali offerte per Lautaro Martinez. E qui – sempre secondo il portale spagnolo – entrerebbe in scena il Real Madrid. Florentino Perez ha Mbappe come grande sogno, ma arrivare all’attaccante francese è sempre più difficile. Martinez potrebbe rappresentare la soluzione alternativa capace di accontentare Carlo Ancelotti. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Inter, scambio Lautaro Martinez-Jovic

Così potrebbe essere imbastito uno scambio con Jovic, fuori dai piani del Real Madrid, all’Inter. Oltre all’attaccante serbo, i nerazzurri riceverebbero anche denaro contante, una somma ancora tutta da stabilire. Per deciderla si terrebbero in considerazione le valutazioni diverse dei due calciatori: per Lautaro Martinez l’Inter non va sotto i settanta milioni di euro, mentre per Jovic si parla di circa venti milioni. Una trattativa molto complicata ma che avrebbe il benestare di entrambi i giocatori.