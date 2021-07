Si muove il calciomercato del Genoa, in entrata e in uscita: oltre a Shomurodov ed Hernani, vicino alla firma anche Parigini

Il Genoa molto attivo quest’oggi sul calciomercato, in entrata e in uscita. E mentre si parla di Shomurodov direzione Roma di José Mourinho e di Hernani in arrivo dal Parma per Ballardini, un altro giocatore si appresta a lasciare il club rossoblu per fare ritorno in Serie B: CLICCA QUI PER LEGGERE L’ARTICOLO COMPLETO!