Calciomercato | Messi sbarca in città: attesa la firma

Lionel Messi sbarca a Barcellona ma non si allenerà con il resto del gruppo. Prima la firma, attesa per il 2 agosto prossimo

Non è ancora arrivata la firma di Lionel Messi sul contratto con il Barcellona. Ad oggi, il campione argentino è a tutti gli effetti un calciatore svincolato ma è sbarcato in Spagna in attesa di legarsi nuovamente al club blaugrana.

Non dovrebbero esserci sorprese ma bisognerà attendere. Come riporta ‘Sport.es’, l’arrivo a Barcellona, non porterà il calciatore ad allenarsi fin da subito con il resto della squadra, come molti hanno detto, ma bisognerà aspetterà la firma. Firma – si legge – che è attesa per l’inizio di agosto, verosimilmente il prossimo 2 agosto.