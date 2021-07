Serie A, Gravina punta la riforma dei campionati | Oggi la bozza

Serie A, il presidente Figc Gravina presenterà oggi in Consiglio Federale il progetto di riforma dei campionati: il piano.

Giornata importante oggi in Consiglio Federale Figc. Il presidente Gabriele Gravina, infatti, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, presenterà la propria bozza per il progetto di riforma dei campionati. Servirà, tuttavia, l’approvazione della Lega Serie A per procedere.

L’idea del numero uno federale è quella di riportare la massima serie a 18 squadre, con due retrocessioni. Ma non solo. Il progetto di Gravina è più ampio e riguarda anche una lega per le serie inferiori che comprenda una Serie B o B1 e una Serie C o B2 da 18 squadre nel primo caso e nel secondo da 36 con due gironi.