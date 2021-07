Vaccini, von der Leyen: “Promessa mantenuta, ma variante Delta pericolosa “

Ursula von der Leyen ha aggiornato sul fronte Covid-19: “L’UE ha mantenuto la sua promessa, ma la variante Delta è molto pericolosa”

Il Presidente della Commissione Europea ha dato un importante aggiornamento sulla campagna vaccinale nell’Unione Europea. Ursula von der Leyen, infatti, ha dichiarato: “L’UE ha mantenuto la sua promessa. Il 70% degli adulti ha ricevuto almeno una dose di vaccino per il Covid-19 ed il 57% ha già completato il ciclo vaccinale”. Statistiche positive sui vaccini, anche se la guardia non deve essere assolutamente abbassata. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

The EU kept its promise.

70% of adults in the EU got at least one dose of #COVID19 vaccine. And 57% already have full vaccination.

But the Delta variant is very dangerous. I call on everyone who can to get vaccinated.

For your health and to protect others. pic.twitter.com/pAWzNtX5yf

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 27, 2021