Da giorni il Milan è segnalato sulle sue tracce, ma prima dovrà risolvere i suoi problemi col Genk: stiamo parlando del giovanissimo Dwomoh

Il Milan guarda con attenzione ai giovani talenti, per il presente e il futuro. Alla CMIT TV, la web tv di Calciomercato.it, il giornalista belga Sacha Tavolieri aveva svelato nei giorni scorsi il fortissimo interesse dei rossoneri per Pierre Dwomoh. Il 17enne centrocampista centrale ha attirato l’attenzione degli scout rossoneri per le sue doti e ha chiesto informazioni al Genk. Il club belga, però, non sembra disposto a cederlo subito, pronto a valorizzarlo per almeno un’altra stagione e poi cederlo ad una cifra più elevata. Adesso, però, le cose potrebbero davvero cambiare. Il Nazionale belga Under 17, che nello scorso febbraio ha avuto un diverbio con l’allenatore dell’Under 23 del Genk, appare diretto verso la via della rottura definitiva.

Calciomercato Milan, Dwomoh rompe col Genk: via subito

Stando, infatti, a quanto sostiene il giornale belga ‘Het Belang van Limburg’, Pierre Dwomoh si sta allenando in solitaria e l’intenzione sarebbe proprio quella di portare il Genk a valutare una cessione nell’immediato. Forte di un contratto valido fino al 2024, il club proprietario del suo cartellino, come detto, appare poco propenso a prendere in considerazione offerte. E i media continuano a parlare del Milan come la società che più concretamente si è mossa per il calciatore di origini ghanesi. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, se lo strappo verrà ricucito o se la rottura diventerà totale. Il Milan, nel frattempo, osserva con interesse la situazione.