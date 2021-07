Calciomercato Milan, altro addio possibile | La decisione del club

Calciomercato Milan, dopo gli addii di Donnarumma e Calhanoglu può salutare un altro protagonista rossonero: la scelta sul rinnovo.

Il Milan continua ad essere molto attivo sul mercato in entrata, ma nel frattempo monitora con attenzione ciò che succede sul fronte interno. Diverse situazioni contrattuali da sistemare, non soltanto quella di Kessie, ma anche, per esempio, quella di Alessio Romagnoli. Il difensore centrale ha perso la titolarità a vantaggio di Tomori che si è guadagnato il posto di fianco a Kjaer e ora riflette sul suo futuro.

Romagnoli vuole giocarsi le sue chances in campo ma attende anche novità sul contratto, in scadenza a giugno 2022. Il ‘Corriere della Sera’ riferisce che il Milan non intende fare follie per tenerlo. L’attuale ingaggio di 3,5 milioni di euro potrebbe essere spalmato, in ogni caso i rossoneri non vogliono andare molto oltre detta cifra. Qualora non si trovasse l’accordo, potrebbe anche esserci un nuovo addio.