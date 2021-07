Calciomercato Milan, prosegue la trattativa per il rinnovo di Kessie: richiesta elevata dell’ivoriano, allarme Premier League.

L’intervista di ieri di Kessie ha autorizzato all’ottimismo in casa Milan per il rinnovo, ma c’è ancora strada da fare per il prolungamento del contratto dell’ivoriano, in scadenza nel 2022. Rossoneri determinati a un grande sforzo per trattenere il ‘presidente’, arrivando fino a un ingaggio di circa 6 milioni di euro. A breve incontro tra il Milan e l’agente di Kessie, ma gli ultimi aggiornamenti potrebbero riportare il cammino per il rinnovo in salita.

Milan, proposta a Kessie: può finire al Liverpool

Stando a quanto riportato da ‘Telelombardia’, il centrocampista vuole lo stesso contratto di Ibrahimovic per prolungare: 7 milioni di euro di parte fissa più bonus. L’asticella rispetto al tetto dei sei milioni salirebbe dunque ulteriormente. Non solo: ci sarebbe l’ingresso in scena di una agenzia che gli avrebbe proposto un milione di euro per poter curare i suoi interessi. Nel caso in cui Kessie accettasse, si configurerebbe un trasferimento al Liverpool, squadra con cui detta agenzia avrebbe contatti privilegiati.