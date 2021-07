Il Borussia Dortmund ha chiuso l’acquisto di uno dei talenti migliori in Olanda, assistito da Mino Raiola, che piaceva anche al Milan e alla Juve

Il Borussia Dortmund alla fine l’ha spuntata. I tedeschi, forti delle risorse che entreranno in cassa per la cessione di Sancho al Manchester United, non hanno perso tempo. Come sempre quando c’è un addio importante, i gialloneri non si fanno trovare impreparati, pronti a rimpiazzarlo con un giovane importante a suon di milioni. Stavolta il BVB è andato a pescare da Mino Raiola, più precisamente Donyell Malen. L’attaccante del PSV Eindhoven è stato accostato lungamente anche a Juventus e Milan, soprattutto grazie ai rapporti con il superagente italo-olandese.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Un trasferimento da circa 30 milioni di euro che però non è ancora ufficiale. Questo perché ci sono ancora dei dettagli da chiarire tra Malen e il PSV. Come ha reso noto il club tedesco sui propri social, solo dopo che verranno risolti questi aspetti potrà arrivare l’annuncio del trasferimento. Nel frattempo, però, il PSV ha concesso un permesso speciale al calciatore che può quindi intanto allenarsi con i suoi nuovi compagni.