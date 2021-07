Marko Pjaca, attaccante esterno in uscita dalla Juventus di Massimiliano Allegri, sarebbe vicinissimo a vestire la maglia del Torino di Ivan Juric: le ultime

Prende forma il calciomercato del nuovo Torino di Ivan Juric. Il club granata, alle prese anche con il futuro di Andrea Belotti, è vicinissimo a concludere per l’arrivo di Marko Pjaca, attaccante esterno in lista dei trasferimenti dalla Vecchia Signora, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it.

Pjaca dovrebbe approdare al Torino con la formula del prestito con opzione. Il giocatore già nelle prossime ore potrebbe svolgere le visite mediche con la maglia granata.