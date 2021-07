Calciomercato Juventus, arrivano conferme all’anticipazione di Calciomercato.it: i bianconeri scattano e piazzano il sorpasso sul Milan.

La Juventus accelera per Kaio Jorge, come anticipato ieri sera dalla redazione di Calciomercato.it. La trattativa per il talento del Santos entra nel vivo, i bianconeri hanno inviato comunicazione al club brasiliano che tratteranno direttamente con il giocatore, il cui contratto è in scadenza il 31 dicembre. Sprint bianconero sul Milan confermato da quanto si legge stamani sulla ‘Gazzetta dello Sport’, l’attaccante classe 2002 avrebbe detto sì al club piemontese.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, arriva la chiamata | Ma la risposta è no

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

La Juventus era sempre stata in corsa per Kaio Jorge come anticipato più volte, ora è corsa a tre con i rossoneri e con il Benfica, che avrebbe un accordo di massima con il club, che intenderebbe monetizzare dalla sua cessione evitando un addio a zero. L’agente di Kaio, Giuliano Bertolacci, privilegia le piste italiane, la partita in ogni caso è apertissima.