Calciomercato Juventus, Griezmann come Messi: mossa a sorpresa

Antoine Griezmann deve ancora conoscere il suo futuro: incontro con il Barcellona e mossa a sorpresa del francese, accostato alla Juventus

E’ tra i possibili partenti del Barcellona. Antoine Griezmann potrebbe lasciare il Camp Nou quest’estate. Il motivo è da ricercare nell’elevato stipendio percepito dal francese e dalla necessità della società di abbattere il monte ingaggi. Una situazione chiara a tutti e delle quale l’attaccante francese ha parlato con il club nei giorni scorsi, ribandendo la sua volontà di restare al Barcellona o, in alternativa, di trasferirsi all’Atletico Madrid. Una decisione che taglia fuori i club di Premier League, così come anche la Juventus, pure accostata al francese campione del Mondo.

Ma nell’incontro con il Barça, Griezmann ha detto anche altro alla società. Come riferisce ‘sport.es’, infatti, avrebbe dato il suo benestare, pur di restare in blaugrana, a tagliarsi il proprio stipendio. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Juventus, Griezmann si taglia lo stipendio

Griezmann sarebbe pronto a dire sì a quanto già fatto da Messi e da altri calciatori per venire incontro al Barcellona. Novità sono comunque previste nelle prossime settimane. Per il francese l’addio è una possibilità, ma la nuova mossa potrebbe anche rimescolare le carte in tavola.