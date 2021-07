Demiral e Rugani sono in uscita dalla Juventus, che in caso di doppia cessione valuta un rinforzo: idea Romagnoli in difesa

In attesa delle prime parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa, la Juventus continua a lavorare sul mercato per rinforzare la propria rosa. Prima di acquistare, con Locatelli sempre al primo posto tra gli obiettivi, i bianoconeri devono riuscire a fare cassa con gli esuberi. In questa categoria, anche se per ragioni differenti, rientrano anche Merih Demiral e Daniele Rugani. Quest’ultimo non convince a pieno ed è in cerca di una nuova avventura, mentre il turco ha molto mercato e potrebbe rappresentare una grande plusvalenza. In caso di doppia cessione, la Juventus avrebbe già in mente un obiettivo per completare la retroguardia. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Juventus, con Demiral e Rugani in uscita si guarda in casa Milan | Obiettivo Romagnoli

La Juventus cerca di piazzare due colpi in uscita: Daniele Rugani e Merih Demiral. Quest’ultimo potrebbe rappresentare una grande entrata per le casse bianconere, permettendo così a Federico Cherubini di muoversi con più agilità sul mercato in entrata. In caso di doppia partenza, poi, ‘Madama’ potrebbe dover puntellare la retroguardia con un innesto. Secondo Claudio Raimondi, intervenuto ai microfoni di ‘SportMediaset’: “Le probabili partenze di Demiral e Rugani spingono la Juventus a cercare un colpo in difesa. Qualcosa si sta muovendo su Romagnoli, che potrebbe lasciare il Milan“. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Dybala, l’agente è a Torino: quarantena, poi l’incontro con la Juventus

Il difensore rossonero ha un contratto in scadenza il prossimo 31 di giugno ed il rinnovo non è in vista con il club meneghino. L’ex Roma potrebbe forzare la mano per ottenere una cessione immediata, non rientrando nel progetto tecnico di Pioli, e rendersi disponibile per la Juventus. Massimiliano Allegri, così, potrebbe ottenere un rinforzo in difesa ed avere un profilo a lui gradito. Alessio Romagnoli, dal canto suo, potrebbe essere rilanciato dal trasferimento in bianconero e tentare la scalata anche in chiave Nazionale.