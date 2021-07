Calciomercato Juventus, incontro per Chiellini | Spunta la sorpresa

La Juventus programma l’incontro di calciomercato per il rinnovo di Chiellini, ma non si esclude l’addio a sorpresa del difensore

Rimasto svincolato a fine giugno, Giorgio Chiellini attende novità sul suo futuro. Il Campione d’Europa ha dimostrato di avere ancora qualcosa da dire ai massimi livelli e la Juventus lo ha ben capito. Così presto sono attese novità sulla trattativa tra le parti. Nei prossimi giorni, riporta infatti il ‘Corriere della Sera’, è previsto un incontro dall’esito non scontato. Con Allegri il rapporto è eccellente e il difensore accetterebbe anche un corposo taglio di stipendio pur di restare, ma il nodo riguarda il ruolo che dovrebbe ricoprire nella prossima stagione. Alla soglia dei 37 anni, Chiellini potrebbe non avere più uno status da leader.

Di recente anche l’agente Davide Lippi si è espresso su Chiellini: “I contratti si firmano in due. Con la Juventus non c’è nessun problema. Se si presentasse una big? Ad oggi non c’è nessuno. Stiamo aspettando la Juve per sederci e fare una chiacchierata”. Nell’ultima stagione in bianconero, complici alcuni infortuni, Chiellini ha disputato solo 25 presenze totali.