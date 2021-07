CMIT TV | Calciomercato, Biasin sicuro: “Lautaro? L’Inter ha un problema”

Ospite fisso della CMIT TV di Calciomercato.it, Fabrizio Biasin, noto giornalista sportivo, ha parlato del futuro di Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter

Ospite fisso della CMIT TV di Calciomercato.it, Fabrizio Biasin, noto giornalista sportivo, ha parlato del futuro di Alessio Romagnoli, ma anche di quello di Lautaro Martinez, attaccante argentino dell’Inter di Simone Inzaghi: “L’Inter ha venduto Hakimi a 70 milioni e per Lautaro credo che voglia la stessa cifra, se non superiore e non credo ci siano squadre disposte a spendere questo tipo di somma”.

Prosegue: “Penso però che i nerazzurri abbiano un problema con Lautaro il cui contratto scade fra due anni e quindi o si rinnova o si ragiona sulla rivendita. Sono convinto sul fatto che nella prossima stagione sarà lui l’attaccante dell’Inter, ma potrebbe lui essere l’uomo mercato l’anno prossimo”.