L’Inter sta costruendo la nuova stagione con Simone Inzaghi, con la speranza e l’obiettivo di non rinunciare a nessun altro big oltre al già ceduto Hakimi. Marotta sta cercando rinforzi low cost, tra occasioni e parametri zero. Sta trattando Nandez che coprirebbe una casella doppia a centrocampo mentre la questione su tutto il resto del calciomercato è legata all’attacco. L’incedibile per eccellezza è ovviamente Lukaku, con Lautaro che gode più o meno dello stesso status. Per questo in attacco, almeno sulla carta, arriveranno altri colpi solo se dovessero andare via Pinamonti e Sanchez. L’argentino però è reduce dalla vittoria in Copa America, ha parecchio mercato e c’è chi ancora mette in dubbio il suo futuro.

Calciomercato Inter, l’Atletico Madrid pronto all’assalto per Lautaro: via in tre

In Spagna c’è chi è sicuro della pista Atletico Madrid pronta a scaldarsi in men che non si dica. Secondo ‘El Gol Digital’, infatti, l’Inter avrebbe dato addirittura il via libera alla cessione di Lautaro Martinez ai Colchoneros, la squadra più interessata al giocatore visto che Real e Barcellona non hanno affondato il colpo. La cifra sarebbe di 70 milioni di euro, Simeone ha già un piano per arrivare al ‘Toro’. Ovvero cedere tre big: Saul, Trippier e Kondogbia. Per fortuna dell’Atletico si tratta di tre calciatori molto apprezzati e che hanno parecchio mercato. Una sessione parecchio movimentata per i rojiblancos, con l’Inter che in questo modo potrebbe blindare in maniera totale Lukaku. Secondo il portale spagnolo, anche Lautaro vorrebbe sbarcare in Liga e quindi almeno le volontà coincidono tutte.