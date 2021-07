Calciomercato Atalanta, UFFICIALE | Pezzella arriva in prestito dal Parma

L’Atalanta ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Giuseppe Pezzella in prestito dal Parma: addio a Frabotta

Gian Piero Gasperini aveva chiesto un innesto sulla corsia esterna e l’Atalanta lo ha accontentato: ufficiale l’arrivo di Giuseppe Pezzella dal Parma. Il difensore italiano arriva in prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo al raggiungimento di alcuni obiettivi. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

⚫️ 𝐁𝐄𝐍𝐕𝐄𝐍𝐔𝐓𝐎 𝐏𝐄𝐙𝐙𝐄𝐋𝐋𝐀 🔵 Giuseppe #Pezzella è un nuovo giocatore dell’Atalanta! 🙌🏼 Benvenuto Giuseppe! 💪🏼

Giuseppe Pezzella is a new Atalanta player! 🤝 Welcome Giuseppe! 🤩#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/zmZbmYNDNI — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 27, 2021



Sulla corsia esterna, come raccontato da Calciomercato.it, è fallita l’operazione Frabotta tra Atalanta e Juventus. I bergamaschi, quindi, hanno virato con decisione su Pezzella e hanno consegnato al tecnico l’esterno richiesto.