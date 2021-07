Tutto confermato: Stevan Jovetic è un nuovo giocatore dell’Hertha Berlino. Il montenegrino riparte dalla Bundesliga

Stevan Jovetic riparte dalla Bundesliga. L’attaccante montenegrino si è svincolato dopo la fine del contratto con il Monaco, si era parlato a lungo anche di un suo ritorno in Italia, alla Lazio di Sarri e all’Atalanta. Alla fine sarà Hertha Berlino, voluto fortemente da Fredi Bobic: i tedeschi lo hanno ufficializzato questa mattina. Per l’ex Inter, Fiorentina e City – come anticipato ieri da Calciomercato.it – si tratta di un contratto biennale fino al 2023 con opzione per il terzo anno.

“Con Stevan prendiamo un attaccante che porta molta esperienza dai top campionati in Europa. Premier, Serie A, Ligue 1 e Liga, ha segnato ovunque. Con le sue qualità ci aiuterà molto, non vediamo l’ora che arrivi”, le parole del del dt Fredi Bobic al sito ufficiale dell’Hertha Berlino. “Ho avuto dei colloqui molto positivi con la dirigenza, soprattutto con Fredi Bobic, sono rimasto contento dell’affetto dal primo minuto. Non vedo l’ora di arrivare, di scoprire la città, i nuovi compagni e la Bundesliga. Voglio usare la mia esperienza per aiutare in tutti i modi la squadra”, il commento di Jovetic.