Siviglia e Tottenham hanno ufficializzato l’operazione che coinvolge due calciatori, tra cui Erik Lamela

È diventato anche ufficiale lo scambio tra il Siviglia e il Tottenham. Fabio Paratici continua a macinare colpi: dopo Gollini e il possibile arrivo di Romero, sempre dall’Atalanta, ha chiuso l’acquisto di Bryan Gil. A fare il percorso inverso, dopo 8 anni a Londra, è Erik Lamela che quindi approda al Siviglia. Un’operazione molto importante per gli Spurs, che per il giovane 2001 attualmente impegnato alle Olimpiadi ha speso tra i 23 e i 25 milioni di euro più il cartellino del ‘Coco’ Lamela.

Bryan Gil ha trascorso è cresciuto nelle giovanili del Siviglia, l’ultima stagione e mezza l’ha trascorsa in prestito all’Eibar e al Leganes. “Siamo lieti di annunciare la sua firma fino al 2026, con Lamela come parte dell’affare”, scrive il Tottenham sul suo sito ufficiale. Per l’argentino, invece, che nei mesi scorsi era stato accostato anche a un ipotetico ritorno in Serie A dopo l’avventura alla Roma, il contratto sarà invece triennale.