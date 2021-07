La Salernitana ha ufficializzato l’acquisto di Coulibaly dall’Udinese: il senegalese torna in granata in prestito

Mamadou Coulibaly torna a Salerno per vestire la maglia granata. Il giovane centrocampista senegalese è infatti un nuovo giocatore dei campani, con cui ha disputato la seconda parte della scorsa stagione. Coulibaly arriva in prestito con diritto di riscatto dall’Udinese. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Questo il comunicato ufficiale del club campano:

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Udinese Calcio per il trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive del centrocampista classe ’99 Mamadou Coulibaly”.