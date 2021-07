Rabiot è tornato a Torino e si è sottoposto alle visite mediche: all’uscita la particolare richiesta di mercato da parte dei tifosi

Giornata di visite mediche per la Juventus. Diversi i Nazionali reduci da Euro 2020 che hanno fatto capolino all J-Medical per sottoporsi ai rituali test di inizio stagione. Oltre a Cristiano Ronaldo, che ha calamitato ovviamente l’attenzione di tutti, era presenta anche Adrien Rabiot. Proprio il centrocampista francese è stato il destinatario di una richiesta particolare da parte dei tifosi bianconeri. Il coro lanciato dai presenti è stato inequivocabile: toccherà all’ex Psg dare una mano per aiutare Cherubini a piazzare il grande colpo. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Juventus, “Portaci Pogba”: la richiesta dei tifosi a Rabiot

Dopo essersi sottoposto alle visite mediche, Rabiot non ha mancato di concedersi a qualche selfie e autografo con i tifosi. Proprio a quel punto dai presenti è partito il coro con connotazioni di mercato: “Portaci Pogba, Adrien portaci Pogba”.

Il centrocampista del Manchester United è da tempo il sogno di mercato dei bianconeri. Il suo addio ai ‘Red Devils’ sembrerebbe essere scontato ma resta da vedere la destinazione. Il suo approdo al Psg è stato osteggiato dai tifosi, gli stessi che a Torino non vedono l’ora di riabbracciarlo.