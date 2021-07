Il bollettino con i dati dei contagi da Covid in Italia di oggi lunedì 26 luglio 2021

Sale ancora il tasso di positività in Italia. I dati dei contagi da Covid relativi alle ultime 24 ore, infatti, fanno registrare 3117 nuovi casi a fronte di 88247 tamponi effettuati. Il che vuol dire che il tasso di positività è al 3,5%, in crescita importante rispetto ai 4743 casi di domenica ma con 176653 test (2,7%). I decessi sono invece 22 per un totale di 127.971 dall’inizio della pandemia. I guariti si attestano invece a 1114. Salgono anche i ricoverati in terapia intensiva per Covid, +4 rispetto a ieri nel saldo tra ingressi (11) e uscite. Sono invece 1512 i ricoverati nei reparti ordinari, in aumento di 120 unità.