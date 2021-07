Foto CM.IT | Calciomercato Roma, ecco Vina: il terzino è sbarcato in città

Calciomercato Roma, Vina è sbarcato in città: il terzino si appresta a svolgere a breve le visite mediche, poi la firma sul contratto

L’attesa è finita: Matias Vina è sbarcato a Roma. Come rivelato in giornata dal DS del Palmeiras, la trattativa non è ancora chiusa. Al 23enne, però, è stato permesso di raggiungere da subito la capitale, affinché potesse iniziare la quarantena di dieci giorni come da protocollo sanitario. In ogni caso, mancano pochissimi dettagli da limare – operazione da 10 milioni di euro più bonus – e, poi, il giocatore potrà svolgere le visite mediche propedeutiche alla firma del contratto. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Ritardo di un’ora per il volo dell’uruguaiano, con l’atterraggio previsto inizialmente per le 23:00 e successivamente avvenuto poco prima della mezzanotte. A breve Mourinho potrà finalmente accogliere il prescelto per sostituire l’infortunato Spinazzola.

Emanuele Tavano