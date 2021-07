Il Venezia comunica in via ufficiale il rinnovo del contratto di Svoboda, difensore austriaco tra i protagonisti della promozione in Serie A

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Svoboda rinnova con il Venezia. Lo ha annunciato in via ufficiale proprio il club veneto, fresco di ritorno in Serie A. Ecco il comunicato:

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Calciomercato Juventus, questione Ronaldo: si scatena il dibattito!

“Il Venezia FC comunica che è stato rinnovato il contratto del giocatore Michael Svoboda.

Il difensore austriaco classe 1998, che nella sua prima stagione in arancioneroverde ha disputato 25 partite tra campionato, Playoff e Coppa Italia realizzando 1 gol, resterà legato al club arancioneroverde fino al 30/06/2024”.