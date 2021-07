Calciomercato Spezia, UFFICIALE colpo a centrocampo

Colpo in casa Spezia. La società ligure ha ufficializzato oggi pomeriggio con un comunicato l’arrivo di Emil Kornvig

Lo Spezia continua la propria campagna acquisti in vista del secondo anno di fila in Serie A. L’obiettivo è sempre quello della salvezza per i bianconeri liguri che hanno ben impressionato lo scorso anno. Oggi pomeriggio la società ha annunciato tramite un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito l’arrivo di Emil Kornvig. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Nel comunicato si apprende: “Emil Kornvig è un nuovo calciatore dello Spezia Calcio. Il giovane centrocampista danese arriva a titolo definitivo dal Lyngby Boldklub ed ha sottoscritto con la società di via Melara un accordo della durata di cinque anni”.