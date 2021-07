Ai microfoni di Calciomercato Show questa sera è intervenuto Ruud Krol, ex calciatore olandese che in Italia ha giocato con la maglia del Napoli

Nel corso di Calciomercato Show, in onda sulla CMIT TV è intervenuto questa sera anche il leggendario Ruud Krol che ha toccato diversi argomenti: “Non posso dormire stanotte per tutti questi complimenti. L’Olanda non è riuscita ad ottenere risultati nonostante abbia giocatori forti. Per me con questi giocatori il modulo giusto non è il 5-3-2. L’Italia è stata una grande sorpresa. Hanno iniziato con un grande calcio già ai gironi con grinta, pressing, è stato un gioco che mi piace molto. Il calcio olandese dovrebbe essere sempre in attacco e non in difesa. Adesso è il contrario, l’Olanda gioca il catenaccio e l’Italia in modo offensiva. Tanti Krol in campo. Innovazione dell’Ajax? Il maestro Michels ha iniziato da noi questo sistema. Lo abbiamo fatto con un lavoro molto duro. Cinque anni di lavoro per vincere una coppa europea dopo aver perso anche contro il Milan”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Krol ha quindi chiuso su de Ligt e Botman: “Van Basten è stato un grande attaccante, ma de Ligt come difensore ha le sue qualità. È giovane e pensavo potesse diventare tra i migliori al mondo. Botman va dall’Ajax a Lille e vince il campionato ma entrambi hanno bisogno di crescere per arrivare al calcio italiano. È difficile entrarci subito. Ci vogliono diversi mesi per apprendere”.