In serata a Calciomercato Show è intervenuto Damiano Coccia che si è soffermato sul mercato in entrata dell’Inter

L’Inter è impegnata a costruire la squadra della stagione ormai alle porte, che dovrà essere quella della riconferma ai massimi livelli. Per ora ha dominato la scena la politica di ridimensionamento dei costi attuata dal club di Suning, ma Damiano Coccia ‘Er Faina’ intervenuto questa sera a Calciomercato Show su CMIT TV ha rilanciato con forza il nome di Joaquin Correa, come anticipato dalla redazione di Calciomercato.it nei giorni scorsi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

CORREA – “Inzaghi ha chiesto espressamente Joaquin Correa a Marotta. Credo che a 30 milioni si possa chiudere. Lautaro via? No, so che l’Inter lo vorrebbe prendere a prescindere dalla partenza di qualcuno. Lazzari in questo momento viene considerato il vice Marusic. Non credo sia sul mercato ma qualora dovesse arrivare un’offerta abbastanza importante potrebbe partire”.