Calciomercato, Shaqiri chiama il club italiano: “Sarebbe intrigante”

Shaqiri, pronto a lasciare il Liverpool in questo calciomercato estivo, chiama la Lazio ed elogia il gioco di Sarri

Xherdan Shaqiri chiama la Lazio. Parlando del suo futuro lontano dal Liverpool, l’attaccante svizzero ha rilasciato dichiarazioni importanti: “Ho solo 29 anni, ho giocato in alcuni dei migliori campionati d’Europa e vorrei continuare a farne parte – spiega al ‘Corriere dello Sport’ – L’importante in questo momento della mia carriera è poter giocare regolarmente, ma non è sempre stato così nelle ultime tre stagioni. Per questo ho detto al Liverpool che mi sento pronto per una nuova sfida. Hanno accettato il mio desiderio e valuteranno seriamente le offerte che arriveranno. Non mi ostacoleranno”.

Come anticipato da CM.IT, la Lazio continua a seguire Shaqiri. Lo svizzero ha proseguito la sua disamina: “Club italiani? Non ho conversazioni dirette, il mio team di consulenti si occupa di mercato. Mi informano quando ci sono club interessati, per i nomi bisogna chiedere a loro. In passato c’erano Roma e Siviglia? E’ vero che in quel momento avrei potuto immaginarmi in entrambi i club”.

IL RITORNO – “Certo. Chi non è innamorato dello stile di vita italiano, dell’italianità? Ciò che colpisce davvero è l’amore italiano per il calcio. E’ vita in Italia. I tifosi sono incredibili. Derby Xhaka-Shaqiri all’Olimpico? Beh, non è difficile da immaginare, abbiamo già giocato molte volte l’uno contro l’altro essendo in diversi club. Mai dire mai nella vita e nel calcio”.

LA LAZIO – “Igli Tare da anni sta facendo un ottimo lavoro alla Lazio. Se è vero che ha una grande stima nei miei confronti ne sono onorato. Seguo la Lazio da tanto tempo, è un top club. Il 4-3-3 di Sarri? Mi piace giocare un calcio più offensivo e Sarri lo pratica. Sarebbe intrigante”.