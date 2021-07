Possibile tentativo della Juventus per un attaccante che una big inglese ha messo sul mercato. Ecco tutti i dettagli

La Juventus ha bisogno di un attaccante, al di là di cosa accadrà con Cristiano Ronaldo, per cui occhio al possibile ritorno di fiamma per un nome che da tempo è sull’agenda: Anthony Martial. Il francese è stato appena messo in vendita dal proprio club, il Manchester United. A darne la notizia è il ‘Daily Star’, che parla di decisione presa in contemporanea all’acquisto di Sancho dal Borussia Dortmund per circa 80 milioni.

Secondo la medesima fonte sul 25enne di Massy c’è lo scatenato Tottenham dell’ex Paratici, anche se non si ancora se gli ‘Spurs’ siano pronti o meno a sborsare i 50 milioni di sterline – circa 58 milioni di euro – che chiedono i ‘Red Devils’. Oltre al prezzo, non certamente basso, c’è da considerare l’ingaggio di Martial, qualcosa come 13 milioni di euro netti a stagione a fronte di un contratto in scadenza a giugno 2024. Tanti sia gli inglesi che, naturalmente, per ‘La Vecchia Signora’. Sconfinando un po’ nel fantamercato, la Juve potrebbe proporre allo United un super scambio proprio con il grande ex Ronaldo, che oggi inizia ufficialmente la sua quarta annata in bianconero. A meno che…