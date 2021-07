La Juventus sarebbe vicina alla chiusura di un affare: la fumata bianca potrebbe già arrivare nei prossimi giorni

La Juventus riabbraccia Ronaldo e aspetta le novità sul futuro del portoghese e di Paulo Dybala. Intanto i bianconeri non sono certo fermi e, mentre lavorano ancora alla chiusura per Locatelli, guardando anche ad eventuali rinforzi per il reparto avanzato. Anche se dovessero restare tutti e tre gli attaccanti a disposizione di Allegri, Cherubini dovrà intervenire acquistando una quarta punta. Da tempo abbiamo parlato dell’interesse della Juventus per Kaio Jorge, giovane attaccante brasiliano sul quale ci sono anche Milan e Benfica.

Come raccontato da Calciomercato.it, l’agente del calciatore vorrebbe un trasferimento in Italia, mentre il Santos spinge per una soluzione che possa garantire maggiori introiti. A spuntarla, secondo quanto riferisce Sandro Sabatini a ‘Radio Radio’ sarebbe però proprio il club bianconero. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Milan, Sabatini: “Kaio Jorge, a giorni la Juventus chiude”

Il giornalista ha, infatti, affermato che “la Juventus potrebbe chiudere a giorni per Kaio Jorge”. Il classe 2001 è in scadenza di contratto con il Santos a dicembre 2021 e i bianconeri potrebbe anticipare il suo approdo in Italia. Sul calciatore, come detto, ci sono anche Milan e Benfica: novità potrebbero esserci a breve.