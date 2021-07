Giorgio Chiellini non ha ancora rinnovato il proprio contratto con la Juventus: del suo futuro ne ha parlato Furio Focolari

Ancora in attesa di capire quale sarà il futuro di Giorgio Chiellini. Il capitano della nazionale, ancora in vacanza dopo l’Europeo disputato e vinto con gli azzurri, è attualmente senza contratto. L’accordo con la Juventus è scaduto e ancora non è stato rinnovato. Il difensore sembra essere finito anche nel mirino della Fiorentina, anche se recentemente sono state smentite le parole di Davide Lippi. Molti indizi portano al rinnovo con la Juventus, ma ancora non sembrano esserci novità. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio a centrocampo | Lo vuole Paratici

E a riguardo del possibile accordo contrattuale, il giornalista Furio Focolari ha parlato così a ‘Radio Radio’: “Leggo della Juventus che aspetta Chiellini. Io non capisco: se non ha il contratto perché lo aspettano? Lui teoricamente non dovrebbe nemmeno tornare a Torino… Immagino una coppia centrale del Paris Saint-Germain con lui e Sergio Ramos. Sono perplesso: sappiamo che Chiellini non giocherebbe tutte le partite del prossimo anno, ma quelle 22-23 che gioca lo abbiamo visto agli Europei cosa può dare”.