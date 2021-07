Juventus, Demiral vicino alla cessione: l’appello dei tifosi bianconeri all’uscita del turco dal J-Medical

Tra i possibili giocatori in uscita in casa Juventus c’è Merih Demiral. Il difensore turco potrebbe infatti partire se sul tavolo della dirigenza bianconera dovesse presentarsi una buona offerta. Per lui si è parlato dell’Atalanta, soprattutto nel caso in cui i nerazzurri dovessero cedere Romero al Tottenham. Il turco, nel caso, sarebbe il primo nome per rimpiazzare il difensore neo campione del Sudamerica. Attenzione però anche ad altre piste, in particolare a quella tedesca che porta al Borussia Dortmund. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il parere dei tifosi, però, sembra essere piuttosto chiaro. All’esterno del J-Medical infatti, i supporters bianconeri hanno chiesto al giocatore di restare. “Non andare al Borussia” hanno dichiarato alcuni tifosi, con cui Demiral si è soffermato per foto e autografi.