Il Tottenham ha offerto, nei giorni scorsi, 50 milioni di euro all’Atalanta per l’addio di Romero alla Serie A, i nerazzurri ne chiedono 60

Dopo Gollini, il Tottenham punta anche Romero. Nei giorni scorsi all’Atalanta è arrivata un’offerta da 40 milioni di euro più 10 di bonus per il cartellino del difensore classe 1998. Gli inglesi, con un’offerta importante, hanno provato a battere sul tempo la folta concorrenza internazionale che annovera anche il Barcellona. Tuttavia, la proposta degli Spurs non sembra entusiasmare particolarmente la famiglia Percassi, che per perdere il suo gioiello pretende un ulteriore sforzo economico.

L’Atalanta, riporta ‘Tuttosport’, chiede almeno 60 milioni di euro per cedere Romero. Del resto, forti del bilancio in ordine, i nerazzurri non necessitano di cedere i loro migliori elementi. Così, la partenza del difensore avverrà soltanto alle condizioni dettate da Bergamo.