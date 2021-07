Riapertura degli stadi, le norme sul distanziamento rischiano di ridurre nuovamente la capienza: scende in campo l’ad dell’Inter Marotta.

Le norme sul distanziamento rischiano di complicare la vita ai club di Serie A in vista della riapertura degli stadi a inizio campionato. La capienza del 50% andrebbe incontro in quasi tutti gli impianti a una nuova riduzione. Uno scenario che da parte delle squadre si intende scongiurare e per questo scende in campo Beppe Marotta. L’ad dell’Inter, ai microfoni dell’Ansa, suggerisce di rivedere, all’interno degli stadi, la norma del distanziamento di almeno un metro.

“Tenere il green pass obbligatorio è utile e rappresenta la massima tutela per tutti in questo momento – ha spiegato – Il distanziamento farebbe scendere la capienza al 25-30% e creerebbe danni considerevoli alle casse dei club. Apprezziamo la decisione sulla riapertura, ma dobbiamo lavorare per stadi più sicuri e vivibili, senza perdere di vista gli introiti”.