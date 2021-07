Riapertura stadi: tra le big solo la Juventus potrà aprire lo Stadium per il 50% della capienza. Ecco il motivo

La Serie A ripartirà con il ritorno dei tifosi negli stadi. Il Governo ha infatti deliberato l’apertura degli impianti al 50% della capienza e con l’esibizione del green pass. All’interno del nuovo DPCM, però, è anche specificato che andrà mantenuta una distanza di almeno un metro. In molti stadi si avrà così un’ulteriore riduzione dei posti previsti. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Come riportato da ‘Tuttosport’, in molti stadi italiani i seggiolini sono vicini e per mantenere il metro di distanza fra uno spettatore e l’altro sarà necessario lasciare vuoti almeno due posti. La capienza di San Siro, Olimpico, Franchi e Maradona scende così al 33%: tra le big solo la Juventus potrà giocare con metà stadio pieno, al 50% della capienza.