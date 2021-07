Tutto secondo le previsioni, Cristiano Ronaldo è arrivato a Torino: domani visite mediche e ritrovo con il gruppo di Allegri

Tutto secondo le previsioni, nessun colpo di scena. Atteso per oggi a Torino, Cristiano Ronaldo è atterrato poco fa all’aeroporto di Caselle. L’attaccante portoghese è convocato per domani alla Continassa dove si sottoporrà alle visite mediche di routine prima di aggregarsi ai compagni sotto la guida di Massimiliano Allegri. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

📹#Ronaldo tornato a Torino: il Jet privato di CR7 sulla pista di Caselle pic.twitter.com/TxNlZMGaHc — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 25, 2021

Juventus, Ronaldo tornato a Torino in attesa del futuro

Nessuna sorpresa quindi per CR7 che dovrà fornire indicazioni anche sul suo futuro. Come raccontato da Calciomercato.it, molto (se non tutto) dipenderà da Mbappe e da quel che accadrà all’attaccante del Psg. Se il Real Madrid dovesse riuscire a mettere le mani sul 21enne, ecco che per Ronaldo si potrebbe aprire la possibilità di approdare a Parigi. In caso contrario, la permanenza alla Juventus sarebbe quasi scontata. Intanto il numero 7 bianconero ha fatto ritorno a Torino e domani sarà nuovamente in campo, agli ordini di Allegri.