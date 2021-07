Calciomercato, salta l’acquisto: si punta tutto su Belotti

Salta il possibile colpo in attacco ed allora ecco la virata su Andrea Belotti, in scadenza di contratto con il Torino nel 2022

Non ha ancora rinnovato il contratto con il Torino in scadenza nel 2022. Il Gallo Belotti rappresenta uno di quei calciatori il cui futuro è in bilico. Tramontato l’interesse del Milan, con l’arrivo di Giroud, l’attaccante granata continua ad essere accostato a Roma e Fiorentina, ma ora arrivano le sirene anche dall’estero. Secondo quanto riferisce ‘TuttoSport’, infatti, si registra un interesse da parte del Siviglia che deve fare i conti con la possibile partenza di Luuk de Jong. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Roma, rinforzo per Mourinho: atteso in Italia

Il club andaluso aveva puntato su Joselu ma, come riferisce il ‘Mundo Deportivo’, l’Alaves sta rendendo complicato l’affare. Proprio per questo il Siviglia avrebbe puntato la sua attenzione su Belotti. Ipotesi ancora in fase embrionale ma comunque da tenere in considerazione con il ‘Gallo’ che aspetta l’accendersi del giro di bomber per valutare il suo futuro.