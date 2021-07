Il Milan molto attivo sul mercato ma non solo. Maldini e Massara al lavoro per il rinnovo di Kessie: l’ivoriano chiede un ingaggio ‘alla Ibrahimovic’

Il Milan non vuole ripetere l’errore commesso per Donnarumma e Calhanoglu. Il club rossonero è al lavoro per il rinnovo di Franck Kessie, protagonista anche alle Olimpiadi con la sua nazionale dopo una stagione ad altissimi livelli con l’undici allenato da Pioli. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il centrocampista ivoriano è un pilastro del ‘Diavolo’, con il Dt Maldini e l’uomo mercato Massara che lavorando alacremente per allontanare l’addio e trovare la quadra per il rinnovo di contratto, in scadenza tra meno di un anno. Inoltre, il Milan vuole mettersi al riparto da possibile offensiva dall’estero, Premier League in primis. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Milan, Kessie come Ibrahimovic: super rinnovo

C’è infatti il Liverpool sulle tracce di Kessie, con Klopp che stima molto l’ex Atalanta e vorrebbe farne il perno del suo centrocampo. Il sodalizio di Via Aldo Rossi però non è intenzionato a mollare l’ivoriano, con Maldini pronto a rilanciare sull’ingaggio del giocatore e la firma sul nuovo contratto. Kessie – secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ – avrebbe alzato la posta in palio: uno stipendio sulla falsariga delle cifre che guadagna Zlatan Ibrahimovic, ovvero intorno ai 7 milioni di euro all’anno. Il Milan si sarebbe spinto finora vicino ai 6 milioni, col chiaro intento comunque di arrivare ad un accordo per blindarlo a Milano.

L’agente di Kessie ha raggiunto nei giorni scorsi il capoluogo lombardo e la prossima settimana potrebbe incrociare la dirigenza milanista per fare un punto della situazione sul suo assistito. Il Milan, inoltre, starebbe pensando ad un rinnovo a medio termine fino al 2024 e non pluriennale.