Calciomercato, Juventus-Locatelli | Tre piani B: Zacaria, Pjanic e Bakayoko

La seconda era Allegri è iniziata con una vittoria in amichevole contro il Cesena, in cui a brillare sono stati due giovani e Weston McKennie. Da sottolineare una richiesta del tecnico livornese all’americano: l’anno prossimo deve segnare 10 reti. Insomma, Max continua a battere sullo stesso tasto: il centrocampo deve svoltare e deve portare anche più gol alla squadra. Ecco, quindi, che il focus del mercato continua ad essere il centrocampista e continua ad essere Manuel Locatelli. Cherubini e Arrivabene incontreranno nuovamente il Sassuolo in settimana per provare a chiudere per il centrocampista della Nazionale, ma nel frattempo la Juventus si cautela: tre nomi per il piano B. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, avanti per Locatelli | Ma c’è il piano B: tre nomi a centrocampo

L’incontro di Verona tra Juventus e Sassuolo non ha portato alla fumata bianca per Manuel Locatelli. La volontà di tutte le parti resta sempre quella di arrivare a (ma)dama, però la distanza rimane sostanziosa e sostanziale in questo momento. Ecco, quindi, che i bianconeri si starebbero cautelando con tre opzioni per il piano B. Secondo quanto rivelato da ‘Tuttosport’, sarebbero tre i giocatori che la Juventus osserva in caso di mancato accordo per Locatelli: Bakayoko, Denis Zakaria e Miralem Pjanic. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il ritorno del bosniaco potrebbe avvenire anche in caso di arrivo di Locatelli, ma è strettamente correlato ad una partenza di Aaron Ramsey e dall’apertura del Barcellona ad un prestito. Piace il centrocampista del Borussia Moenchengladbach, protagonista di ottime stagioni in Bundesliga e soluzione ottimale in caso di rottura nella trattativa col Sassuolo. Infine, la Juventus monitora la questione Bakayoko: sul francese, ormai in uscita dal Chelsea, rimane vigile anche il Milan e la concorrenza è maggiore. Nonostante questi tre piani B, i bianconeri continua a considerare Locatelli l’obiettivo numero uno per il centrocampo e la soluzione più gradita da Massimiliano Allegri.