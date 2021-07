Calciomercato Juventus, arriva Locatelli: c’è la data

Calciomercato Juventus, il giornalista Luca Momblano si sbilancia sull’approdo in bianconero di Locatelli: spunta la data.

Locatelli vuole la Juventus e i bianconeri vogliono lui. Il centrocampista della Nazionale, attualmente in vacanza dopo Euro 2020, vuole assolutamente raggiungere Torino al più presto. Juventus e Sassuolo si incontreranno nuovamente in settimana, entro giovedì, come raccontato da Calciomercato.it. Il club piemontese è chiamato ad alzare l’ultima offerta, da circa 30 milioni di euro, se vuole sperare di concludere l’affare. Ma l’accelerazione in vista e c’è fiducia, nell’ambiente bianconero, di riuscire a chiudere abbastanza alla svelta.

Juventus, Momblano: “Locatelli a Torino il 2 agosto”

Il giornalista Luca Momblano, vicino alle vicende di casa Juve, nella diretta sul canale Twitch di ‘Juventibus’ rivela un indizio che potrebbe essere decisivo. Una sua fonte piuttosto attendibile, spiega, gli avrebbe assicurato che il giocatore sarà il 2 agosto ad allenarsi alla Continassa con i suoi nuovi compagni. Giorni dunque probabilmente decisivi, Allegri spera di avere effettivamente a disposizione il nuovo centrocampista tanto atteso.