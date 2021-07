La Juventus deve fare i conti con l’irruzione del Borussia Dortmund: dalla Germania possibile offerta in arrivo

Possibili acquisti, conferme e cessioni da valutare. Il mercato della Juventus è pronto ad entrare nel vivo. C’è la trattativa Locatelli da definire, le questioni Ronaldo e Dybala da chiudere e poi le possibili cessioni. Non è un segreto, ad esempio, che davanti ad una buona offerta Merih Demiral possa essere ceduto. Per il difensore turco si è parlato di un interessamento dell’Atalanta, ma ora è dalla Germania che sta per arrivare una offerta. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Secondo quanto riportato da ‘Sky’, infatti, il Borussia Dortmund è interessato al 24enne ex Sassuolo. Il club tedesco sarebbe pronto a presentare un’offerta per il difensore centrale della Juventus. Resta da vedere se la proposta economica potrà soddisfare le richieste del club piemontese che non ha intenzione di cedere il calciatore per meno di 35 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, offerta dal Dortmund per Demiral

L’eventuale offerta del Borussia potrebbe mettere fuori causa l’Atalanta, altra società interessata al centrale turco. Di certo, con Bonucci, Chiellini (in attesa di rinnovo) e de Ligt in rosa e la voglia di Demiral di trovare più spazio nella prossima stagione, una sua cessione non è improbabile. Servirà l’offerta giusta resta da vedere se sarà quella in arrivo dalla Germania.