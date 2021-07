Lunedì atteso Ronaldo dalla Juventus, ma intanto si muove Jorge Mendes e tutti gli attaccanti aspettano la mossa di CR7

Nedved non ha avuto dubbi: lunedì Ronaldo è convocato, arriverà e resterà alla Juventus. Le parole del vicepresidente bianconero non chiudono però una storia destinata a durare almeno per qualche giorno ancora. Si aspetta lunedì, giorno della convocazione di CR7. Aspetta Allegri e tutti i bianconeri, ma aspettano un po’ tutti i grandi attaccanti che potrebbero dar vita ad un giro di bomber da perdere la testa.

Da Kane a Griezmann, passando per Gabriel Jesus tutti attendono la prima mossa che potrebbe essere proprio quella del portoghese. Anche per questo ci sono stati nuovi contatti tra Mendes e il Psg con l’agente che ha indagato la fattibilità dell’eventuale approdo di Ronaldo a Parigi. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Juventus, rinnovo Ronaldo solo con spalmatura

Mentre Mendes parla con il Psg, la Juventus continua nella sua posizione di attesa. Non è esclusa la permanenza del portoghese in bianconero, ma – al momento – la società non è intenzionata a prendere in considerazione un rinnovo senza spalmatura del ricco ingaggio da trentuno milioni di euro a stagione. Intanto il conto alla rovescia è partito: lunedì Ronaldo è atteso a Torino.