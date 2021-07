Calciomercato Juve, Atalanta su Damsgaard | Possibile scambio

Calciomercato Juve: anche l’Atalanta mette nel mirino Damsgaard, gioiello danese che piace ai bianconeri e al Tottenham

Mikkel Damsgaard continua a far parlare di sé in sede di calciomercato. Il gioiello danese si è subito messo in mostra con la maglia della Sampdoria, confermando il proprio talento ad Euro 2020. Juventus, Milan ed anche il Tottenham di Paratici hanno così messo nel mirino il classe 2000, che è valutato da Ferrero 30-35 milioni di euro. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Un’altra big italiana sarebbe ora sulle tracce dell’esterno. Secondo quanto riportato da ‘Repubblica’, infatti, anche l’Atalanta starebbe pensando a Damsgaard. La concorrenza, come anticipato, è piuttosto agguerrita ed il club bergamasco potrebbe giocarsi la carta Lammers, mettendo sul piatto il cartellino dell’attaccante oltre ad un conguaglio economico per arrivare ai 30-35 milioni chiesti dalla società blucerchiata. Juve e Milan sono avvisate.