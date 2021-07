Beppe Marotta lavora al mercato per rafforzare la rosa del’Inter. Ci sarà da capire chi sarà il terzo attaccante, quello che affiancherà Lukaku e Lautaro Martinez. Ecco la scelta dei tifosi, intervenuti sui social

Non è ancora chiaro quale sarà l’attacco a disposizione di Simone Inzaghi per la prossima stagione. Le ultime news lasciano pensare che alla fine Romelu Lukaku e Lautaro Martinez possano rimanere. C’è da capire, comunque, chi affiancherà i due attaccanti principali. Nell’ultima stagione, a far rifiatare l’argentino e il belga è stato Alexis Sanchez.

Negli ultimi giorni, ai nerazzurri sono stati accostati Keita Baldé e Gianluca Scamacca. Tre profili davvero ben diversi. I tifosi, che hanno preso parte al sondaggio proposto dalla redazione di Calciomercato.it, su quale possa essere la soluzione migliore per l’Inter per l’attaccante di scorta, hanno votato per il cileno. Meglio la conferma dell’ex Barcellona – ha ottenuto il 37,9% dei voti – che puntare sul calciatore del Sassuolo (35,8%) o sull’ex Sampdoria (26,3%)